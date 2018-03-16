Следователи проверяют, склонили ли двух россиянок к проституции в Китае

Поводом для этого стало заявление родителей. Подробности рассказала пресс-служба СУ Следственного комитета по Республике Бурятия.

Две жительницы Улан-Удэ заявили, что в начале 2018 года их дочерям 19 и 20 лет предложили работу в Китае. Директор агентства по трудоустройству пообещала двум россиянкам должности администратора ночного клуба и заработную плату в размере 80-90 тысяч рублей. 27 июля компания отправила девушек в Пекин, а затем в город Иу на юге страны. Молодые работницы получили комнату неподалеку от своего заведения.

Недавно девушки написали родным о неожиданных условиях труда. По их словам, охранники ночного клуба сразу же отняли у россиянок паспорта и склонили к проституции. Руководство заставляет девушек выполнять капризы клиентов, включая сексуальные, под угрозой физической расправы. Россиянки отметили, что некоторые их соотечественницы были изнасилованы во время работы.

Следователи приняли во внимание сигнал от родителей и проверяют её достоверность. СУ СК РФ обратились к представителям МИД РФ в Китае и призывают ведомство проверить данные о преступлениях против граждан России. Если консулы найдут подтверждение слов россиянок, то должны будут защитить их от злоумышленников. Правоохранители же примут меры со своей стороны.