Правозащитники нашли странность в убийстве российских журналистов в ЦАР

Старший исследователь Human Rights Watch (HRW) по Африке Льюис Мадж указал, что журналистов убили в безопасном районе, где обычно подобные случаи – большая редкость.

Международная организация HRW указала на необходимость сотрудничества России и Центральной африканской республики для более тщательного расследования гибели российских журналистов. При этом представитель HRW Льюис Мадж сообщил, что миссия ООН также не должна оставаться в стороне от этого инцидента и также оказывать содействие.

По мнению старшего исследователя, нужно принимать меры по оперативному поиску напавших на представителей российских СМИ, а также обеспечить, чтобы злоумышленники предстали перед судом. При этом он указал, что случаи бандитизма в ЦАР случаются, однако, по мнению Маджа, странно, что такое открытое нападение произошло именно в той местности, которая считается одним из безопаснейших районов республики. Здесь, как указывает специалист, вооруженные группировки не проявляют активность.

Ранее сообщалось о гибели трех российских журналистов в результате обстрела их автомобиля из засады. Об этом рассказал водитель, который остался жив. Тела убитых были обнаружены военными.