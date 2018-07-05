При столкновении двух поездов в Перу пострадали более 30 человек

Два туристических поезда, следовавших из перуанского города Куско в населенный пункт Мачу-Пикчу, столкнулись вчера вечером. Число пострадавших постоянно увеличивается.

Оба состава отправились из города Куско. Причины аварии устанавливаются сотрудниками полиции. По предварительной информации, столкновение произошло в результате выхода демонстрантов на железнодорожные пути. Активисты перекрыли их, вследствие чего один из поездов вынужден был нажать на тормоз. Однако второй состав не успел повторить этот маневр и врезался в последний вагон впереди стоящего поезда. Однако местные СМИ передают еще одну версию. Согласно ей железнодорожные пути оказались перекрыты не демонстрантами, а туристами. Они не купили билеты и вынуждены были проделать определенное расстояние пешком.

Предварительно сообщается, что россиян среди пострадавших нет. На данный момент установлено, что жертвами аварии стало 35 человек. Представители правоохранительных органов продолжают работу на месте трагедии. Большинство раненых – иностранные туристы. Они доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. Состояние некоторых оценивается как тяжелое. Ранее также сообщалось о трех погибших, однако эта информация пока не подтверждается.