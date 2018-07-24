Пропавшего журналиста "АиФ" нашли мертвым в Нижнем Новгороде

Вчера, 22:27 \\ Происшествия

Пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста Сергея Грачёва нашли мертвым. Десять дней назад корреспондент прибыл на фестиваль «ГорькийFest», после чего его никто не видел.

 

К поиску пропавшего журналиста были причастны поисково-спасательные группы «Рысь» и «Волонтер». Представители отрядов разместили на своих официальных сайтах информацию о пропаже репортёра. Кроме этого, спасатели лично проводили поиски Грачёва на территории последнего местонахождения.

Сергей Грачёв прибыл в Нижний Новгород вечером 21 июля для освещения событий местного фестиваля. Корреспондент издательства «Аргументы и факты» вышел из отеля «Шератон» на площади Театральной. После этого журналиста никто не видел.

Обстоятельства гибели репортёра не известны. Также сообщается, что это второй случай смерти журналиста в Нижнем Новгороде.

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Автор - Мария Цветаева
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