Пропавшего журналиста "АиФ" нашли мертвым в Нижнем Новгороде

Пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста Сергея Грачёва нашли мертвым. Десять дней назад корреспондент прибыл на фестиваль «ГорькийFest», после чего его никто не видел.

К поиску пропавшего журналиста были причастны поисково-спасательные группы «Рысь» и «Волонтер». Представители отрядов разместили на своих официальных сайтах информацию о пропаже репортёра. Кроме этого, спасатели лично проводили поиски Грачёва на территории последнего местонахождения.

Сергей Грачёв прибыл в Нижний Новгород вечером 21 июля для освещения событий местного фестиваля. Корреспондент издательства «Аргументы и факты» вышел из отеля «Шератон» на площади Театральной. После этого журналиста никто не видел.

Обстоятельства гибели репортёра не известны. Также сообщается, что это второй случай смерти журналиста в Нижнем Новгороде.