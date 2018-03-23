Водитель иномарки сбил двух пешеходов на востоке Москвы

Сегодня, 22:11 \\ Происшествия

Водитель сбил двух человек в Восточном административном округе города Москва. Он не стал скрываться с места аварии.

 Сегодня, 31 июля, стало известно о том, что водителем иномарка были сбиты два человека на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу Москва.

Согласно этому заявлению, на нерегулируемом пешеходном переходе, который находится на пересечении Ткацкой и Вельяминовской улиц в столице, водитель сбил двух пешеходов, которые в тот момент переходили от одной улице к другой.

На данный момент сообщается, что два пострадавших пешехода были доставлены в ближайшее отделение больницы. О состоянии здоровья госпитализированных ничего не известно.

Отмечается, что виновник происшествия не стал уезжать с места инцидента. В настоящее его доставили в отделение столичной Госавтоинспекции, где с ним работают сотрудники управления ГИБДД.

О причинах происшествия официально ничего не сообщается.

Поделиться новостью:
Автор - Кристина Мицкевич
Главное за неделю

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О причинах смерти информации пока нет.

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы,...

В Кыргызстане‍ под камнепад попали туристы из России и Казахстана, есть жертвы

 Несчастны случай был зафиксирован 30 июля. Опасное природная явление настигло...

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

В Сочи потушили пожар в доме, где сгорели восемь человек и еще трое пострадали

 Огонь разбушевался в частном доме у моря на площади 300 квадратных метров. Среди...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ