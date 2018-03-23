Водитель иномарки сбил двух пешеходов на востоке Москвы

Водитель сбил двух человек в Восточном административном округе города Москва. Он не стал скрываться с места аварии.

Сегодня, 31 июля, стало известно о том, что водителем иномарка были сбиты два человека на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу Москва.

Согласно этому заявлению, на нерегулируемом пешеходном переходе, который находится на пересечении Ткацкой и Вельяминовской улиц в столице, водитель сбил двух пешеходов, которые в тот момент переходили от одной улице к другой.

На данный момент сообщается, что два пострадавших пешехода были доставлены в ближайшее отделение больницы. О состоянии здоровья госпитализированных ничего не известно.

Отмечается, что виновник происшествия не стал уезжать с места инцидента. В настоящее его доставили в отделение столичной Госавтоинспекции, где с ним работают сотрудники управления ГИБДД.

О причинах происшествия официально ничего не сообщается.