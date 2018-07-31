Стали известны обстоятельства гибели журналистов в ЦАР

Стали известны обстоятельства гибели российских журналистов в ЦАР. Ими поделился выживший водитель съемочной группы.



Водитель, перевозивший репортёров на территории ЦАР, рассказал, что их автомобиль неизвестные расстреляли из засады. По словам мужчины, террористы открыли огонь из автоматов. В результате обстрела журналист, оператор и режиссёр погибли на месте. Мэр города Сибю, неподалеку от которого были найдены тела погибших, подтвердил данную информацию, предоставленную выжившим водителем.

По заявлению советника ЦАР Ялоке Мокпене, тела журналистов были обнаружены военными. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что, помимо пресс-карт, у одного из погибших нашли билет в Касабланку, после чего журналисты планировали отправиться в Бангу.

Скорее всего, данные поездки были организованы с целью съемок проекта о наёмниках ЧВГ "Вагнер".