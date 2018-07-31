Одним из погибших в ЦАР оказался Орхан Джемаль

В издании «Дождь» сообщили результаты опознания журналистов, погибших в ЦАР. Ими оказались участники съемочной группы, готовящие проект о наёмных работниках ЧВК «Вагнер».



Журналисты погибли с 30 на 31 июля на территории Центральноафриканской республики. Обстоятельства смерти россиян пока не известны, однако установлены личности погибших. Ими оказались Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор группы Кирилл Радченко.

Сообщается, что журналисты отправились в ЦАР для работы над проектом о работниках «Вагнера». Последний раз репортёров видели на блокосту. Дальнейшая судьба до гибели журналистов не известна.

Гибель работников съемочной группы официально подтверждена в миссии ООН в ЦАР. Также информацию подтвердили госслужащие ЦАР. Однако сообщается, что сотрудники отечественного информационного центра работают в штатном режиме.

По данным иностранных источников, тела были найдены неподалеку от города Сибут.