В Перми отменили парад зомби из-за жалоб РПЦ

Продолжение истории о пермском параде зомби. Организаторы прокомментировали новое решение, касающееся этого события.

Сегодня, 31 июля, стало известно о том, что ранее перенесенный на 5 августа пермский парад зомби решили отменить из-за многочисленных жалоб со стороны Пермской епархии РПЦ. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно сообщению, данное мероприятие должно было состояться еще в двадцатых числах этого месяца, но из-за осложнений с местом проведения его пришлось перенести на пятое августа. На данный момент парад зомби и вовсе приняли решение отменить, так как в адрес организаторов стали поступать многочисленные жалобы со стороны православных священников и исламских имамов на негативное влияние на психическое здоровье детей. С подобным сообщением выступил глава службы информации Пермской митрополии Юрий Кищук.

Напомним, что данное мероприятие проводится в городе Пермь уже в течение несколько лет. Молодые люди переодеваются в костюмы зомби и проходят в таком виде некоторое расстояние. Обычно количество участников этого парада не превышало 500 человек.