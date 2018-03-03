В Перми отменили парад зомби из-за жалоб РПЦ

Сегодня, 19:45 \\ Происшествия

Продолжение истории о пермском параде зомби. Организаторы прокомментировали новое решение, касающееся этого события.

 Сегодня, 31 июля, стало известно о том, что ранее перенесенный на 5 августа пермский парад зомби решили отменить из-за многочисленных жалоб со стороны Пермской епархии РПЦ. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно сообщению, данное мероприятие должно было состояться еще в двадцатых числах этого месяца, но из-за осложнений с местом проведения его пришлось перенести на пятое августа. На данный момент парад зомби и вовсе приняли решение отменить, так как в адрес организаторов стали поступать многочисленные жалобы со стороны православных священников и исламских имамов на негативное влияние на психическое здоровье детей. С подобным сообщением выступил глава службы информации Пермской митрополии Юрий Кищук.

Напомним, что данное мероприятие проводится в городе Пермь уже в течение несколько лет. Молодые люди переодеваются в костюмы зомби и проходят в таком виде некоторое расстояние. Обычно количество участников этого парада не превышало 500 человек.

Поделиться новостью:
Автор - Кристина Мицкевич
Главное за неделю

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О причинах смерти информации пока нет.

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы,...

В Кыргызстане‍ под камнепад попали туристы из России и Казахстана, есть жертвы

 Несчастны случай был зафиксирован 30 июля. Опасное природная явление настигло...

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

В Сочи потушили пожар в доме, где сгорели восемь человек и еще трое пострадали

 Огонь разбушевался в частном доме у моря на площади 300 квадратных метров. Среди...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ