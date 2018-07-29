"Звонил в колокольчик": Убившие отца сестры рассказали, что он держал их за рабынь

Три сестры, которые убили свое отца на северо-востоке Москвы, рассказали правозащитникам о том, как на самом деле им жилось. По их словам, отец держал дома их в качестве рабынь и девушки всегда должны были быть готовы к тому, чтобы ему прислуживать.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Ивана Мельникова рассказала о том, что после убийства отца-садиста девочки рассказали о том, что им пришлось пережить. Одна из сестер, Кристина, поведала, что отец требовал, чтобы девочки всегда были рядом и приходили к нему по первому зову. По ее словам, у погибшего мужчины имелся специальный колокольчик, после звонка в который одна из сестер должна была немедленно прибежать к отцу и делать все, что он скажет. Кристина отметила, что отец даже сам не открывал окно, так как для этого у него были три "рабыни".

Сестры также рассказали, что отец постоянно угрожал им убийством, избивал, а затем не отпускал в школу, чтобы никто не заметил следов побоев. Также они отметили, что у папы было много оружия: пистолет, револьвер, дробовик, бита и ножи.

Девочки много раз пытались обратиться за помощью в полицию, однако когда явился участковый, отец-садист направил на него дробовик и стал угрожать убийством. Примечательно, что весь дом был оборудован камерами, однако записи об угрозе участковому не сохранилось.