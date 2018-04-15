В ЦАР неизвестные боевики убили троих российских журналистов

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Отмечается, что тела погибших обнаружили в 23 километрах от города Сибю. По имеющимся данным, на журналистов напали в ночь с 30 на 31 июля.

 Буквально недавно СМИ сообщили о том, что неизвестные боевики убили троих человек в Центральноафриканской Республике. При себе они имели удостоверения журналистов, по предварительным данным, все погибшие являлись гражданами России. Стоит отметить, что пока не поступало официального подтверждения по факту произошедшего, однако в посольстве РФ в ЦАР заявили о том, что у двух из троих погибших обнаружили пресс-карты "Известий".

В настоящий момент так и не удалось обнаружить документы, подтверждающие личность, потому пока неизвестно, являются ли погибшие гражданами России.

Примечательно, что как только появились сведения о том, что двое из погибших являлись сотрудниками "Известий", в издании решили опровергнуть эту информации. Отмечается, что все сотрудники редакции работают в стандартом режиме, к ним не поступало никаких сведений о происшествиях с журналистами "Известий". Кроме того, издание отмечает, что ни один из сотрудников сейчас не находится на территории ЦАР.

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Автор - Наталья Черная
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