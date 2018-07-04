В Подмосковье мужчина скончался, упав на туалетный ершик

Врачи оказались в шоке от увиденного, они постарались сделать все возможное для того, чтобы спасти мужчину. Несмотря на все усилия, пострадавший скончался спустя пару дней, так и не приходя в сознание.

Как стало известно, в Подмосковье пожилой мужчина поскользнулся на кафеле у себя в ванной и упал прямо на туалетный ершик, который плотно засел в глазнице, раздавив глаз и упершись в кость. Пенсионер был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, так как от боли потерял сознание, а затем и вовсе впал в кому.

Медики подробно обследовали пострадавшего для того, чтобы решить проблему и спасти пациента. Ему сделали томограмму, а затем провели рентген черепа и легких. В результате травмы и ершика в глазнице в левой половине черепа мужчины скопилась жидкость и она начала превращаться в отек, однако врачи все же приступили к операции.

Проволочную часть ершика пришлось откусывать максимально близко к глазнице, однако просто так выдернуть его не представлялось возможным, так как прямо под глазной ямкой находился осколок черепа, отколовшийся после удара. Для того, чтобы его извлечь, медикам пришлось сделать трепанацию черепа мужчине, а уже затем извлекать ершик.

После операции пенсионер по-прежнему оставался в коме, потому его отправили в Истру для дальнейшего наблюдения, однако там он скончался через два дня, так и не приходя в сознание.