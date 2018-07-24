Тело пропавшей накануне девятилетней девочки нашли в Белгородской области

Несовершеннолетнюю нашли убитой в родном поселке Уразово Валуйского района. Региональный следственный комитет начал поиски виновного в ее смерти.

Сотрудники Главного управления МВД России по Белгородской области сообщают о случае, в ходе которого было найдено тело пропавшей накануне девятилетней девочки. Согласно информации, которую они предоставляют, на трупе нашли признаки насильственной смерти. По этой причине по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Родители девочки заявили о пропаже в понедельник, 30 июля. Они сообщили, что примерно в половину четвертого вечера она ушла из дому в неизвестном направлении и не вернулась. Примерно в час ночи на ее поиски отправились сотрудники правоохранительных органов, к ним присоединилась волонтеры поисково-спасательной группы "Лиза Алерт". Поиски были завершены при обнаружении трупа.

Ранее сообщалось о подобном случае, который произошел в Московской области. Там в городе Серпухов 23 июля обнаружили тело пятилетней девочки с ножевым ранением в груди и следами сексуального насилия. О ее пропаже стало известно 22 июля, за день до этого. Расследование по данному делу пока не завершено.