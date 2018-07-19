В Татарстане суд вынес решение по делу о массовом отравлении школьников

Бывшие директор и повар выплатят штраф по решению суда. Подсудимые работали в школе, в которой зимой произошло массовое отравление.

Сегодня стало известно о том, что бывшему директору и повару в одной из школ Татарстана был назначен штраф за отравление 44 детей и двух взрослых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, ссылаясь на решение суда.

Согласно этому сообщению, зимой этого года в местную больницу Арского муниципального района доставили сорок шесть людей, среди которых было лишь двое взрослых, а остальные – несовершеннолетние школьники. Все поступившие в больницу страдали от норовирусной инфекции. В связи с проверкой по возникшему делу региональной службой Роспотребнадзора было выявлено около 20 нарушений санитарно-эпидемиологических норм в данном учебном заведении, а также факт заболевания этого вируса у повара и одной из работниц школьной кухни.

Суд Татарстана приговорил экс-директора к штрафу в размере семидесяти тысяч рублей, а бывшего повара – к двадцати тысячам рублей. Свою вину подсудимые полностью признали.