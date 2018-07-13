У московского студента украли вещи в фитнес-центре на 5,5 миллионов рублей

Молодой человек был ограблен во время занятий в фитнес-центре. В то время, как он прибывал в спортивном зале, его шкафчик был взломан.

Сегодня стало известно о том, что в столице в одном из фитнес-центров у студента были украдены деньги и драгоценности на общую сумму более пяти с половиной миллионов рублей. В связи с этим происшествием возбуждено уголовное дело, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Согласно этому заявлению, 21 числа этого месяца в отделение полиции поступило сообщение от молодого человека, студента второго курса, о том, что во время занятия в фитнес-центре из его шкафчика были похищены ювелирные украшения и денежные средства. Ущерб от ограбления составил почти пять миллионов шестьсот тысяч рублей.

На данный момент удалось выяснить, что злоумышленник взломал шкафчик, в котором потерпевший хранил свои вещи, украл его содержимое и скрылся в неизвестном направлении.

Данное происшествие произошло в районе Тропарево-Никулино города Москва.