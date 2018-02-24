Неизвестные взломали квартиру солиста Би-2

Сообщается, что жилье рок-музыканта Егора Бортника взломали воры. Попытку ограбления подтвердила PR-директор ансамбля Мария Вьюгина.

Пока популярный музыкант находится в Испании, отдыхая вместе с семьей, его имущество подверглось посягательству грабителей. Сегодня утром было сообщено взломе и попытке проникновения в квартиру Лёвы. Сотрудники полиции рассказали, что в московской квартире популярного артиста сработала сигнализация. Предполагается, что воры были неопытными в этом деле, поскольку оказались очень нерасторопными. Сообщается, что грабители вырезали часть входной двери, изготовленной из металла, чтобы проникнуть в жилище. Однако вынести они ничего не успели. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые взяли грабителей с поличным. Представители Егора Бортника уже выразили полицейским благодарность за слаженную работу. Сейчас стражи порядка занимаются установлением суммы ущерба, который был причинен имуществу солиста Би-2. Пока неизвестно, прервет ли музыкант свой отпуск, чтобы вернуться в Москву.

Группа Би-2 была создана в 1988 году, но активно выступать коллектив начал только в 1999 году. На счету артистов 10 успешных альбомов, последний из которых вышел минувшей осенью. Песни Би-2 не раз были отмечены критиками и престижными музыкальными премиями, среди которых и World Music Awards.