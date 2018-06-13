Следователи начали проверку по факту смерти новорожденного в роддоме Череповца‍

Отец погибшего ребенка рассказал, что его супруга должна была рожать в другом роддоме, однако там ей отказали. Пока ее везли в другое учреждение, у нее отошли воды и родился ребенок, который впоследствии умер.

Сотрудники СУ Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области сообщают о случае, в ходе которого 22 июля в одном из роддомов Череповца умер новорожденный ребенок. Согласно дополнительной информации, которую они передают, по факту произошедшего была начата проверка. На том, что виновны сотрудники медучреждения, настаивает отец погибшего младенца.

Как он рассказал сам, является работником предприятия "Северсталь" уже на протяжении 18 лет. Когда его жена забеременела, они решили, что рожать она будет в медико-санитарной части предприятия. Они рассчитывали на профессионализм местных специалистов. Схватки начались на шестом месяце беременности, 22 июля, до того, как мужчина успел взять необходимые справки. К тому же, на тот день выпала его рабочая смена.

В МСЧ его супругу повез брат, однако там на просьбу о госпитализации ответили отказом. Тогда он отвез ее в городской роддом, где и случились роды. Новорожденный появился на свет с весом в один килограмм 150 граммов. Еще неделю он прожил, а после умер. Его отец обратился к следователям, чтобы те доказали вину организации, не оказавшей помощь его жене.