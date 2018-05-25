В Малайзии глава гражданской авиации подал отставку после доклада о Boeing

Руководитель управления гражданской авиации Малайзии объявил о решении покинуть пост. Это произошло после очередного доклада о деле рейса MH370.

Сегодня стало известно о том, что Начальник управления гражданской авиации Малайзии Азхаруддин Абдул Рахман официально объявил о своей отставке в связи с обнародованным отчетом по делу о Boeing-777, который исчез четыре года назад. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Согласно этому сообщению, Рахман больше не намерен заниматься этим делом. Решение об отставке вступит через четырнадцать дней после подачи этого заявления. Интересно, что накануне вышел доклад по делу о малазийском «Боинге-777», поиски которого ведутся уже больше четырех лет. Экс-начальник отметил, что этот доклад называет причиной трагедии несоответствующие действия службы авиадиспетчеров согласно стандартным процедурам.

Восьмого марта две тысячи четырнадцатого года самолет рейса MH370 направился в Пекин из Куала-Лумпура, но исчез в неизвестном направлении примерно через час после взлета. Китайские, малазийские и австралийские власти искали пропавший лайнер в течение трех лет, но поиски ни к чему не привели. На борту самолета было двести тридцать девять человек.

Напомним, что в результате первых операций по поиску лайнера выяснилось, что два человека летели этим рейсом по фальшивым документам. Выяснить причастность этого факта к исчезновению самолета не удается до сих пор.