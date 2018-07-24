В Приморье цементовоз протаранил 6 автомобилей, есть жертвы

Страшное ДТП случилось сегодня возле села Ляличи Михайловского района. Участниками аварии стали цементовоз, грузовик, микроавтобус и легковые автомобили.

Инцидент произошел на 601-м километре автодороги между Хабаровском и Владивостоком. Участниками аварии стали 7 автомобилей. По предварительным данным, у цементовоза отказали тормоза. Водитель не справился с управлением, в результате чего протаранил 6 автомобилей, включая катафалк, который, как сообщается, получил наибольшие повреждения. Также под удар цементовоза попали два грузовика, микроавтобус, один легковой автомобиль и большегруз.

На месте происшествия продолжают работать специальные службы, в том числе, скорая помощь и полиция, чтобы устранить последствия аварии. Один человек погиб, им оказался 57-летний мужчина. Свидетели ДТП рассказывают, что в салоне одной из машин зажало ребенка так, что спасателям пришлось приложить усилия, чтобы извлечь его из автомобиля. Пострадали, предположительно, трое. Сейчас они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь врачей. Иные обстоятельства происшествия, уточняются. Автомобильное движение по трассе было заблокировано, однако, сейчас нормализовалось.