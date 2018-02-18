В Самаре влюбленные занялись оральным сексом прямо в отделении "Сбербанка"

Видимо молодым людям больше негде было предаваться любовным утехам, потому они забрели в банк. Отмечается, что парень и девушка, предположительно, находились в состоянии алкогольного опьянения, потому не обращали внимания на то, что за ними наблюдали и снимали на видео.

Как стало известно, в Самаре влюбленные занялись оральным сексом в одном из отделений "Сбербанка". Сообщается, что молодые люди, воспользовавшись банковской картой, проникли в предбанник отделения, где находятся банкоматы. В эту часть отделения можно попасть даже в то время, если в банке нет сотрудников, пригодится всего лишь банковская карточка.

По предварительным данным, парень и девушка находились в состоянии алкогольного опьянения, рядом с ними стояли бутылки с пивом. Девушка орально удовлетворяла молодого человека и даже не заметила, что за окном начали собираться люди и снимать происходящее на камеру.

Отмечается, что видео быстро разлетелось по соцсетям, пользователи уже начали шутить по поводу того, что жительница Самары просто решила закрыть кредит, другие же ответили, что таким образом сотрудники вручают клиентам бонусы "Спасибо" от "Сбербанка".