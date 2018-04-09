В Липецкой области отравились шесть работников пищевого завода "Белая дача"

Предположительно, причиной инцидента в особой экономической зоне "Липецк" стала утечка аммиака. Об этом 31 июля рассказали руководители предприятия.

Работников пищевого завода "Белая дача" госпитализировали в Грязинскую больницу. В терапевтическом отделении шесть человек лечатся от травм средней тяжести. У одной из пострадавших, помимо острого отравления аммиаком наблюдается бронхоспазм. Медики отметили, что пациенты отравились во время смены.

В связи с происшествием на завод по производству замороженной продукции отправились с проверкой различные ведомства Липецкой области. Среди них - Ростехнадзор и Роспотребнадзор. Специалистам предстоит выяснить подлинную причину, по которой отравились сотрудники "Белой дачи".