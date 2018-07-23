В Воронеже при загадочных обстоятельствах ночью загорелась детская коляска

Отмечается, что на место происшествия тут же прибыли около 35 сотрудников МЧС и 10 единиц пожарной техники. СМИ сообщают, что жильцам удалось ликвидировать возгорание еще до приезда пожарных.

Как стало известно, ночью 31 июля в Воронеже при загадочных обстоятельствах загорелась детская коляска, которая находилась в подъезде жилого дома по улице Хользунова. Инцидент произошел примерно в 4 утра по местному времени. Перепуганные жильцы дома сразу же вызвали сотрудников пожарной службы и принялись своими силами тушить коляску.

До сих пор остается неизвестным, каким образом загорелась коляска, оставленная в подъезде. Отмечается, что жильцам удалось самостоятельно потушить возгорание, до приезда 35 пожарных и 10 единиц техники.

В результате произошедшего никто не пострадал, выясняются все обстоятельства произошедшего. Подозревается, что коляску могли поджечь подростки, однако это только одна из версий инцидента.