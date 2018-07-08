Большая змея удивила жителей Ростовской области своим появлением на вокзале

В Новочеркасске в районе автовокзала горожане заметили змею. Один из очевидцев сфотографировал рептилию.

Необычного посетителя вчера обнаружили жители Новочеркасска. На территории автовокзала была замечена большая змея. Свидетели сообщают, что даже испугались неожиданной находке. По их словам, в рептилиях мало кто разбирается, вдруг окажется, что эта змея ядовитая. Если так, значит, она опасна для жителей. А вокзал – место очень посещаемое. Поток людей не сбавляет обороты круглосуточно.

Одному из очевидцев удалось запечатлеть змею на камеру мобильного телефона. Фотографию мужчина выложил в социальные сети. Пользователи пытались определить вид животного и то, представляет ли оно опасность, но по фото это оказалось затруднительным. Горожане недоумевают, откуда взялась змея, никаких предположений пока у жителей Новочеркасска нет. Сведений о том, будут ли проводиться мероприятия по отлову животного, не поступали.

Это не первая встреча со змеями в черте города. Прошлым летом рептилия шокировала жителей Калуги. Змея просто ползла по самому центру города. Более того, ее целый месяц не могли поймать спасатели. Оказалось, животное не опасно. Оно просто уползло от своей хозяйки, которая содержала рептилию в квартире.