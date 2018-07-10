"Нелепая смерть": В Уэльсе мужчина умер, споткнувшись о свои шлепанцы

Сегодня, 10:39 \\ Происшествия

Отмечается, что погибшего нелепой смертью мужчину придут проводить в последний путь более тысячи соболезнующих. Полиция до сих пор расследует все обстоятельства инцидента.

 Как стало известно, в Уэльсе 44-летний мужчина погиб довольно нелепой смертью, споткнувшись о свои шлепанцы. СМИ сообщают о том, что сотрудник металлургического завода в Порт-Толботе случайным образом запнулся, упал и заработал травму головы, в результате чего скончался.

Данная история вызвала общественный резонанс, более тысячи соболезнующих решили проводить погибшего мужчину в последний путь. Полиция до сих пор расследует все обстоятельства произошедшего, выясняются все детали трагедии.

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Автор - Наталья Черная
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