Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О причинах смерти информации пока нет.

Об этом сообщили в театре имени Ермоловой, где работала актриса.

Наталья Кузнецова снялась во многих фильмах, но зрителям запомнилась, главным образом, в картинах «Жуков», «Темное царство», а также в телесериале «Сваха». Несмотря на то, что актриса трудилась в кинематографической сфере, она не оставляла и театральную деятельность. Зрители могли видеть ее на сцене в таких спектаклях, как «Барышня-крестьянка», «Костюмерша», «Возлюбленная нами…» и т.д. В театре женщина работала с 1984 года сразу после окончания ГИТИСа.

Уже стало известно, где пройдет прощание с талантливой актрисой. Сообщается, что, поскольку театральный сезон уже окончен, 1 августа площадкой, для того чтобы все желающие смогли проститься с Кузнецовой, станет Боткинская больница города Москвы. Место похорон также уже известно. Им станет Митинское кладбище.

Это не первая смерть в актерской среде за последнюю неделю. Ранее стало известно, что ушел из жизни знаменитый артист Сергей Шеховцов, которого все поклонники знают по ролям в лентах «Ландыш серебристый» и «Антикиллер».