В Алтайском крае грибник нашёл тайник с разнообразным оружием в лесу‍

Мужчина собирал грибы в пригороде Барнаула и заметил подозрительный предмет. Тогда он позвонил в полицию, после чего сотрудники прибыли на место и изъяли боеприпасы.

Представители пресс-службы Управления Росгвардии по Алтайскому краю сообщают о случае, в ходе которого местный грибник нашёл тайник с разнообразным оружием в лесу‍. Согласно данным, которые они предоставляют, он не утаил информацию и передал ее правоохранителям. После на место прибыли следственно-оперативная группа и инженерно-саперная группа ОМОН.

После они сообщили, что всего в тайнике хранилось четыре пистолета и патроны к ним. Два из них классифицировали как пистолеты Макарова, еще один как газовый 6П42 и последний идентифицировали как самозарядный малокалиберный пистолет МЦМ. К каждому из них шли дополнительные патроны. Личность человека, который спрятал оружие в лесу, пока не установлена. Полиция проводит розыскные меры.