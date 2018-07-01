Александр Гуков неделю ждал, пока его снимут со склона горы Латок-1, за это время погиб его напарник. О спасении россиянина сообщила Анна Пиунова, которая является участницей Федерации альпинизма РФ.

Сообщение координатора спасательной операции о том, что альпиниста из Санкт-Петербурга‍ спасли с горы в Пакистане, появилось на ее официальной странице соцсети Facebook около трех часов назад. Поначалу Пиунова не стала вдаваться в детали и просто написала: "СПАСЛИ!!!". Позже стало известно, что операция проводилась с помощью пилотов ВВС Пакистана. У Гукова несерьезные обморожения, организм очень ослабший. В МИД России передали слова врачей, которые считают его состояние тяжелым.

Альпинист вместе со своими четырьмя товарищами отправился на Латок-1 около месяца назад. Спустя непродолжительное время один из них пострадал от камнепада, после чего вместе с двумя напарниками вернулся в лагерь. Гуков же не собирался сдаваться. С ним остался его напарник Сергей Глазунов. Вместе они достигли высоты шести тысяч 200 метров, и тогда последний сорвался вместе со снаряжением.

Стоит отметить, что это не первая попытка команды совершить восхождение на гору. Она пробовала сделать это и в прошлом году, однако тогда затея не увенчалась успехом - подвела погода. Как утверждают СМИ, альпинисты хотели покорить Латок-1, чтобы сняться в фильме отечественного производства "Невозможно — это не навсегда".