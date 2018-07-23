В результате ДТП в Ростовской области погибли три человека

Сегодня, 08:21 \\ Происшествия

Авария произошла в Аксайском районе. Кроме погибших, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.

 ДТП случилось на трассе Ростов-Волгодонск в 11 километрах восточнее Ростова-на-Дону. Участниками аварии стали автобус и грузовой автомобиль. По предварительным сведениям, владелец машины КамАЗ допустил столкновение с вахтовым пассажирским автобусом. Водителем грузовика оказался мужчина 1983 года рождения. Он врезался в пассажирский транспорт, который перевозил рабочих, которые работали в поле. Предположительно, виновником аварии является владелец КамАЗа, поскольку не соблюдал дистанцию, по словам сотрудников полиции.

Пострадавшие были госпитализированы в Аксайскую районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают бригады спасательных и иных спецслужб. Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Аналогичная авария произошла весной на Ямале. Участниками ДТП также стали грузовой автомобиль и рейсовый автобус. В результате пострадали 14 человек, но обошлось без смертельных исходов.

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Автор - Евгения Чернобаб
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