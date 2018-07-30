Ответственность за убийство туристов в Таджикистане взяли на себя боевики ИГ

Сегодня, 07:58 \\ Происшествия

Члены террористической организации "Исламское государство"*, деятельность которой запрещена в России, взяли на себя вину за убийство четырех туристов в Таджикистане.

 Это произошло в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана в выходные. Вечером по дороге ехали семеро туристов. Как позже выяснилось, они были гражданами США, Нидерландов, Германии, Франции и Швейцарии. Внезапно на трассе оказался автомобиль черного цвета, который совершил наезд на велосипедистов. Вместо того чтобы оказать помощь пострадавшим, находившиеся за рулем принялись намеренно давить туристов. После этого злоумышленники вышли из машины и начали добивать тех, кто остался в живых. У нападавших было огнестрельное и холодное оружие.

В результате инцидента четверо погибли на месте от полученных травм. Остальные получили серьезные травмы. А француз по счастливой случайности не находился на дороге в момент совершения наезда, поскольку от отстал от своих товарищей. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Сотрудники полиции провели специальную операцию, в ходе которой подозреваемые в совершении нападения были ликвидированы. Их обнаружили на территории кишлака Осмондара Дангаринского района.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

В Сочи потушили пожар в доме, где сгорели восемь человек и еще трое пострадали

 Огонь разбушевался в частном доме у моря на площади 300 квадратных метров. Среди пострадавших оказался один ребенок, его забрали в больницу с сильными ожогами.

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

Жительница Ульяновска обвинила иностранца в изнасиловании

 Отмечается, что преступление произошло еще в мае текущего года, однако материалы дела...

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие...

Подруга семьи рассказала о матери сестер, убивших отца

Напомним, что три сестры зарезали своего отца из-за того, что он над ними издевался....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ