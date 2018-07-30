Ответственность за убийство туристов в Таджикистане взяли на себя боевики ИГ

Члены террористической организации "Исламское государство"*, деятельность которой запрещена в России, взяли на себя вину за убийство четырех туристов в Таджикистане.

Это произошло в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана в выходные. Вечером по дороге ехали семеро туристов. Как позже выяснилось, они были гражданами США, Нидерландов, Германии, Франции и Швейцарии. Внезапно на трассе оказался автомобиль черного цвета, который совершил наезд на велосипедистов. Вместо того чтобы оказать помощь пострадавшим, находившиеся за рулем принялись намеренно давить туристов. После этого злоумышленники вышли из машины и начали добивать тех, кто остался в живых. У нападавших было огнестрельное и холодное оружие.

В результате инцидента четверо погибли на месте от полученных травм. Остальные получили серьезные травмы. А француз по счастливой случайности не находился на дороге в момент совершения наезда, поскольку от отстал от своих товарищей. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Сотрудники полиции провели специальную операцию, в ходе которой подозреваемые в совершении нападения были ликвидированы. Их обнаружили на территории кишлака Осмондара Дангаринского района.