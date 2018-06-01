В Таджикистане обезвредили неизвестных напавших на туристов

Стало известно, что злоумышленники, совершившие наезд на туристов на территории Таджикистана, были ликвидированы.

Согласно заявлению Министерства внутренних дел государства, преступников обнаружили в селе Осмондаре Дангаринского района. До этого представители ведомства сообщали, что во время первого задержания одного злоумышленника задержали, второго ликвидировали во время операции, ещё трое сообщников объявили в розыск.

Напомним, накануне в том же Дангаринском районе группа неизвестных, которые находились в автомобиле, наехали на иностранных велосипедистов. После этого преступники совершили нападение, вооружившись холодным и огнестрельным оружием.

Сообщается, что из семи туристов трое скончались на месте происшествия, позже ещё один скончался в больнице. Среди жертв – граждане Соединённых Штатов Америки и Швейцарии.