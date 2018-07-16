В Италии отравили собаку, которая стала народным героем в 2016 году

Сегодня жители Италии находятся в трауре. Сообщается, что животное, признанное народным героем, умерло, но не своей смертью.

Так, стало известно, что собака по кличке Каос, принимающая участие в поисковой операции после землетрясения в Аматриче, была отравлена злоумышленниками. По словам хозяина пса Фабиано Этторре, его любимец в субботу пропал из дома.

После того, как по району были расклеены объявления, в тот же день мужчина обнаружил своего питомца в труднодоступном месте на территории сада заводчика. На данный момент причины смерти выясняются карабинерами.

Напомним, землетрясение магнитудой в шесть баллов в 2016 году в одночасье перевернул жизнь итальянцев. Погибло три сотни человек, более четырёх с половиной человек остались без жилья. Вследствие катаклизма город Аматриче был практически полностью разрушен.