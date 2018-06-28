Три сестры, зарезавшие своего отца, могут попасть в тюрьму на всю жизнь

Сегодня, 22:13 \\ Происшествия

Сегодня в Тверском суде Москвы прошло закрытое судебное заседание, на котором избиралась мера пресечения для трёх сестёр, убивших своего отца.

Согласно заявлению пресс-секретаря ведомства Анны Селивановой, девушкам была сменена инкриминируемая статья вместо убийства без отягчающих обстоятельств, которая предусматривает от шести до пятнадцати лет лишения свободы. В зале судебных заседаний подсудимые уже обвинялись в убийстве в составе группы лиц, по которой девушки могут оказаться за решёткой пожизненно. Но, учитывая, что самой младшей сестре семнадцать лет и она не является совершеннолетней, то подсудимой может грозить максимум десять лет заключения в колонии. На данный момент суд постановил продлить обвиняемым арест на семьдесят два часа.

В течение этого времени следствие должно выяснить все подробности резонансного дела. Напомним, на днях три сестры возрастом от семнадцати до девятнадцати лет нанесли многочисленные ножевые ранения своему отцу из-за того, что он причинял им как физические, так и моральные страдания.

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