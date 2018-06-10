Дагестан не верит: трёхлетний мальчик выстрелил в мать из ружья

Сегодня, 20:43 \\ Происшествия

Сегодня в Дагестане произошло происшествие по неосторожности. Стало известно, что трёхлетний мальчик, играя с ружьём «Сайга», случайно нажал на курок и выстрелил в собственную мать.

Известно, что женщина от полученных ранений от огнестрельного оружия скончалась на месте. Тем временем жители Каспийска, в котором случилось происшествие, не могут поверить в то, что ребёнок смог бы это сделать. Это связано с тем, что малыш трёх лет не смог бы самостоятельно снять ружьё с предохранителя, передёрнуть на затвор, направить на маму и нажать на курок.

Учитывая, что усилие на спусковой крючок оружия равняется полутора килограммам, которое может приложить только взрослый человек, то, по мнению, жителей населённого пункта, ребёнку было бы явно не под силу совершить данное действие. В связи с этим люди считают версию фальсифицированной и хотят добиться правды.

На данный момент правоохранительные органы выясняют подробности произошедшего.

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