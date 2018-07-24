В Волгодонске обсуждают странную смерть 27-летнего парня

Отмечается, что житель Волгодонска погиб в приемном покое БСМП при довольно странных обстоятельствах. Он был доставлен на скорой в крайне тяжелом состоянии.

Стало известно о том, что 26 июля скорая выехала на помощь 27-летнему жителю Волгодонска, который находился в довольно тяжелом состоянии. Молодой человек погиб в приемном покое БСМП, его ее успели довезти до больницы, однако медики так и не смогли оказать помощь. В соцсетях вовсю обсуждают произошедшее, пользователи выдвигают различные теории трагедии.

Так, по одной из версий, молодой человек мог упасть на острый предмет, распоров себе при этом все внутренние органы. Другие предполагают, что на погибшего упал тяжелый кусок строительного материала, или же его просто избили за долги, а злоумышленники затем выбросили парня на строительную площадку умирать.

В настоящий момент правоохранители ведут расследование по факту произошедшей трагедии, причины странной смерти парня выясняются. СМИ сообщают о том, что у 27-летнего жителя Волгодонска остались жена и маленькая дочь.