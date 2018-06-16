В Москве BMW наехал на пешеходов, есть жертвы

В одном из московском округов произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди. Сообщается, что автомобиль BMW столкнулся с Lexus, после чего первая машина выехала на тротуар и сбила трёх пешеходов.

По предварительным данным, у обоих водителей нет водительских прав, так как их забрали правоохранительные органы. Также известно, что после аварии на место происшествия был направлен вертолёт, который принадлежит Московскому авиационному центру, для транспортировки одного из пострадавших в больницу.

Кроме того, сообщается, что на данный момент один пешеход скончался в лечебном учреждении после полученных травм, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии. На месте аварии работают следователи для выяснения обстоятельств происшествия.