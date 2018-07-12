В Кыргызстане‍ под камнепад попали туристы из России и Казахстана, есть жертвы

Сегодня, 17:22 \\ Происшествия

Несчастны случай был зафиксирован 30 июля. Опасное природная явление настигло путешественников в районе ледника Скрябина, который расположен в 40 километрах от города Бишкек.

 Сотрудник Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров сообщает о случае, в ходе которого на территории государства Кыргызстан под камнепад попали туристы из страны, представителем которой он является. Также он уточнил, что вместе с ними в походе участвовали граждане России.

Согласно дополнительным данным, который привел Смадияров, у происшествия есть жертвы. Так, один человек погиб от травмы, которую получил при камнепаде. Пока неизвестно, к какой национальности он принадлежит. Также известно, что несмертельные ранения получили еще четыре человека, все они являются гражданами Казахстана.

Власти данной страны намеренны послать самолет, чтобы произвести эвакуацию своих граждан из опасной зоны.

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Автор - Александра Ровер
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