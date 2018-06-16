Ложная тревога: в Красноярске эвакуировали людей из аэропорта после анонимного звонка

Сегодня, 17:18 \\ Происшествия

Сегодня пассажиры, находящиеся на территории аэропорта в Красноярске, были подвержены опасности. Сообщается, что в правоохранительные органы позвонил неизвестный аноним, который сообщил о минировании здания.

На место предполагаемой детонации немедленно отправились кинологи и взрывотехники. Известно, что в аэропорту находилось четыреста пассажиров и восемьдесят сотрудников, которые были эвакуированы во избежание неприятной ситуации. Согласно заявлению представителей места инцидента, тревога была ложной - взрывное устройство обнаружено не было, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Подробная информация о задержанных и отменённых рейсах не разглашается, известно лишь об удержании в небе самолёта из московского «Домодедово» до окончания проверки, а также о задержке двух рейсов до Новосибирска.

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