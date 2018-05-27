Пенсионерка украла телефон из-за любопытства

Сегодня, 15:48 \\ Происшествия

В Ленинградской области студент приобретал билеты в кассе вокзала. Там он забыл свой телефон рядом на одном из столиков.

 Рассеянностью студента воспользовалась пенсионерка, которая находилась рядом. Увидев, что никто на нее не смотри, она тут же решила забрать смартфон себе. Молодой человек в скором времени сообщил о пропаже своего гаджета.

Правоохранительные органы задержали пенсионерку. На допросе 70-летняя женщина своей вины не отрицала. Она призналась полицейским, что украла чужой смартфон просто из любопытства: ей стало интересно, почему молодые люди так привязаны к технике.

Несмотря на возраст и то, что ранее женщина не нарушала закон, она ответит за свой поступок. Уже возбудили уголовное дело по статье кража.

Поделиться новостью:
Автор - Алёна Иванова
Главное за неделю

В Сочи потушили пожар в доме, где сгорели восемь человек и еще трое пострадали

 Огонь разбушевался в частном доме у моря на площади 300 квадратных метров. Среди пострадавших оказался один ребенок, его забрали в больницу с сильными ожогами.

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

Жительница Ульяновска обвинила иностранца в изнасиловании

 Отмечается, что преступление произошло еще в мае текущего года, однако материалы дела...

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие...

Подруга семьи рассказала о матери сестер, убивших отца

Напомним, что три сестры зарезали своего отца из-за того, что он над ними издевался....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ