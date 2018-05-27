Пенсионерка украла телефон из-за любопытства

В Ленинградской области студент приобретал билеты в кассе вокзала. Там он забыл свой телефон рядом на одном из столиков.

Рассеянностью студента воспользовалась пенсионерка, которая находилась рядом. Увидев, что никто на нее не смотри, она тут же решила забрать смартфон себе. Молодой человек в скором времени сообщил о пропаже своего гаджета.

Правоохранительные органы задержали пенсионерку. На допросе 70-летняя женщина своей вины не отрицала. Она призналась полицейским, что украла чужой смартфон просто из любопытства: ей стало интересно, почему молодые люди так привязаны к технике.

Несмотря на возраст и то, что ранее женщина не нарушала закон, она ответит за свой поступок. Уже возбудили уголовное дело по статье кража.