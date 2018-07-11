Германия выдала России фигуранта "кокаинового дела" Андрея Ковальчука

В настоящий момент подсудимый отказывается давать показания, так как очень устал. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщил его защитник Владимир Жеребенков.

Как стало известно СМИ, Германия согласилась выдать России фигуранта "кокаинового дела" Андрея Ковальчука, которого подозревают в том, что он являлся организатором поставки наркотиков из Аргентины на территорию РФ. По предварительным сведениям, он переправил в Россию около 400 кг запрещенного препарата.

Адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков рассказал о том, что бизнесмена уже доставили в Россию и передали в руки полиции, которые поместили его в СИЗО "Матросская Тишина". Ковальчуку предъявили обвинения в контрабанде наркотиков, однако он отказывается давать показания и сотрудничать со следствием, ссылаясь на свою усталость.

Жеребенков не стал рассказывать о том, когда именно Ковальчука доставили в Россию.