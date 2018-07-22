В страшном ДТП в Башкирии постарадали 7 человек

Сегодня, 15:15 \\ Происшествия

Смертельным стало ДТП, произошедшее сегодня около 8 утра по московскому времени в Благовещенском районе. Помимо погибшего, есть пострадавшие, получившие различные повреждения.

 Инцидент произошел на дороге Уфа-Янаул. Участниками аварии стали две легковые машины: Audi A6 и Lada Vesta. По предварительной информации, в результате столкновения двух автомобилей погиб водитель Lada Vesta. Мужчине было 62 года, он являлся жителем Караидельского района. Пассажиры отечественной машины получили травмы и были госпитализированы. Ими оказались 36-летний мужчина и две женщины 33 и 64 лет. Владелец Audi A6 и его семья, находившаяся в салоне - 32-летняя женщина и 9-летний ребенок также получили повреждения и были доставлены в больницу.

Спасательные службы оперативно прибыли на место ДТП. Ликвидируют последствия аварии сотрудники спецслужб. От МЧС работают 4 человека и 1 единица техники. Остальные обстоятельства аварии уточняются. Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, неделю назад в Башкирии произошла авария с участием двух легковых машин. В результате ДТП пострадали 7 человек. Примечательным оказалось место происшествия: автомобили столкнулись прямо возле кладбища. Погибших нет.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

В Сочи потушили пожар в доме, где сгорели восемь человек и еще трое пострадали

 Огонь разбушевался в частном доме у моря на площади 300 квадратных метров. Среди пострадавших оказался один ребенок, его забрали в больницу с сильными ожогами.

Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина взять Турцию в БРИКС

 В день окончания саммита БРИКС президент Турции выступил с неожиданной просьбой....

Жительница Ульяновска обвинила иностранца в изнасиловании

 Отмечается, что преступление произошло еще в мае текущего года, однако материалы дела...

Рак ждет всех, но не все до него доживают: Врачи шокировали информацией о состоянии Кобзона

 У певца Иосифа Кобзона рак предстательной железы. Опухоль могла дать метастазы в другие...

В Москве на человека обрушилась часть дерева

 Пострадавшая была доставлена в больницу. Пока остается неизвестным состояние ее здоровья.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ