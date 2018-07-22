В страшном ДТП в Башкирии постарадали 7 человек

Смертельным стало ДТП, произошедшее сегодня около 8 утра по московскому времени в Благовещенском районе. Помимо погибшего, есть пострадавшие, получившие различные повреждения.

Инцидент произошел на дороге Уфа-Янаул. Участниками аварии стали две легковые машины: Audi A6 и Lada Vesta. По предварительной информации, в результате столкновения двух автомобилей погиб водитель Lada Vesta. Мужчине было 62 года, он являлся жителем Караидельского района. Пассажиры отечественной машины получили травмы и были госпитализированы. Ими оказались 36-летний мужчина и две женщины 33 и 64 лет. Владелец Audi A6 и его семья, находившаяся в салоне - 32-летняя женщина и 9-летний ребенок также получили повреждения и были доставлены в больницу.

Спасательные службы оперативно прибыли на место ДТП. Ликвидируют последствия аварии сотрудники спецслужб. От МЧС работают 4 человека и 1 единица техники. Остальные обстоятельства аварии уточняются. Причины ДТП устанавливаются.

Напомним, неделю назад в Башкирии произошла авария с участием двух легковых машин. В результате ДТП пострадали 7 человек. Примечательным оказалось место происшествия: автомобили столкнулись прямо возле кладбища. Погибших нет.