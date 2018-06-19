Пожар в центре Кемерова попал на видео

30 июля возле бизнес-центра "Созвездие", который расположен по улице 50 лет Октября, загорелось двухэтажное здание. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного пожарной части примерно в половину пятого вечера.

Сотрудники Главного управления МЧС Российской Федерации по Кемеровской области сообщают о случае, в ходе которого в центре Кемерова произошло возгорание складского помещения. Согласно последним данным, которые они предоставляют, огонь до сих пор не ликвидирован.

Здание расположено на территории офисно-складского центра "ЗЭТА". Как сообщается, уже продолжительное время оно не использовалось людьми. Местные жители предполагают, что в здании не хранили никаких материалов. Некоторые смогли заснять на видео место происшествия. Кадры, которые попали в руки журналистов, свидетельствуют о том, что больше всего от огня пострадала крыша. До сих пор она охвачена открытым огнем.