Жена «попрекала за безработицу» и была убита супругом

В Смоленской области произошла трагедия: мужчина убил свою жену. Причиной стала ссора из-за того, что у него нет постоянной работы.

Сообщается, что супруги очень часто выпивали вместе. Однажды во время такого застолья между ними начался конфликт. Женщина решила упрекнуть мужа за то, что у него нет ни постоянной работы, ни определенного заработка. В итоге в пьяном состоянии он не совладал с собой и ударил женщину ножом в грудь. Она умерла на месте происшествия.

Правоохранительные органы задержали убийцу. На допросе он не отрицал своей вины. Мужчина утверждал, что убил жену из-за того, что она его «попрекала за безработицу».

Напомним, что недавно в России случилась еще одна трагедия. Трое сестер зарезали своего отца. Причиной стало то, что мужчина издевался над девочками. По словам знакомых семьи, он мог их насиловать и не давать еды. К слову, мать девочек давно сбежала от супруга, оставив дочерей с ним, зная, что происходит дома. Сейчас следователи ищут дополнительные факты по делу происшествия.