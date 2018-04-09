Мошенники из Омска инсценировали ДТП с одними и теми же авто

В аферах участвовали пятеро человек. Они устраивали аварии, а после требовали выплаты со страховой компании. В общей сложности они заработали нечестным путем более 720 тысяч рублей.

Сотрудники Главного управления МВД России по Омской области сообщают о мошенниках из административного центра, которые неоднократно инсценировали ДТП с одними и теми же машинами. Согласно информации, которую они предоставляют, деятельность проводилась с целью приобретения наживы нечестным путем. Все участники преступной группы были задержаны и отправлены во временный изолятор.

Полицейские начали расследование, когда заметили, что в городе регулярно начали попадать в дорожно-транспортные происшествия одни и те же авто. По ходу его проведения оказалось, что в городе орудует целая банда. В отношении нее уже возбуждено четыре уголовных дела и, по мнению следователей, это не предел - может оказаться, что ущерб больше, чем выявили следователи. Примечательно, что один из подозреваемых является сотрудником страховой компании, а другой - аварийным комиссаром.