В Астрахани водитель бросил пенсионерку на дороге

Сегодня, 12:03 \\ Происшествия

В Астрахани 82-летняя пенсионерка была сбита водителем легкового автомобиля.

Известно, что женщина переходила дорогу в месте, на котором не было светофора. Легковой автомобиль сбил 82-летнюю женщину. К слову, водитель не остановился и бросил ее на дороге, просто поехав дальше. На место происшествия приехала «скорая помощь». Пенсионерка была госпитализирована: врачи диагностировали перелом лодыжки, а также черепно-мозговую травму.

Правоохранительным органам удалось задержать водителя. Им оказался 52-летний местный житель. Экспертиза показала, что в момент происшествия он был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции также выяснили, что прав у мужчины нет: их отняли также за вождение в нетрезвом виде.

Сейчас водителю грозит задержание на 15 суток и штраф. Также его могут ждать и другие наказания, за то, что он дважды был замечен в пьяном состоянии во время вождения.

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Автор - Алёна Иванова
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