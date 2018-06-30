Пугавшего туристов крокодила в Таиланде поймали с помощью дронов

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Недалеко от острова Пхукет поймали крокодила, который на протяжении 11 дней наводил ужас на туристов и местных жителей.

 Несколько недель назад Таиланд столкнулся с необычной проблемой. Отдых туристам был подпорчен невозможностью купания. Ведь у побережья острова Пхукет был замечен крокодил. Власти города бросили все силы на поимку опасной рептилии, однако, она оказалась изобретательной. Крокодил без труда миновал расставленные сети и неоднократно уходил от преследователей. Службами, осуществлявшими поимку животного, были привлечены дроны. Однако рептилия продолжала рассекать морские просторы побережья. Тогда власти приняли решение запретить купание на всех пляжах до поимки крокодила ради безопасности отдыхающих.

Но вчера рептилию все же изловили. Помог спецслужбам местный рыбак. После инцидента городские власти принялись регистрировать всех крокодилов на фермах и в зоопарках. Животное отправили в специальный центр, откуда сообщили, что заплутавшая рептилия – обитатель дикой природы, поскольку у нее нет микрочипов. Длина пойманного крокодила составила почти 2,5 м.

Напомним, не так давно на Таиланде власти ввели новое ограничение для туристов. Теперь приезжающим отдохнуть в государство не разрешается спать на островах. Этот запрет введен с целью поддержания экологической обстановки в некоторых регионах страны, где расположены заповедники, уменьшив туристический поток.

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Автор - Евгения Чернобаб
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