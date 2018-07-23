Все погибшие и пострадавшие при пожаре в Сочи были приезжими наемными рабочими‍

Участок, где проводились строительные работы, находился на полосе отвода РЖД, в здании проводились строительные работы. По предварительной версии, огонь на него перешел из соседней столовой.

Представители службы по связям с общественностью из администрации Сочи сообщают последние новости в связи с пожаром, который вспыхнул ранним утром в понедельник, 30 июля, и охватил несколько строений по улице Просвещения. Согласно информации, которую они передают, все погибшие и пострадавшие в трагедии были приезжими наемными рабочими‍. Мигранты из стран СНГ заключили договор с компанией "РЖД". Таким образом, граждане России не пострадали в данном происшествии.

Следователи предположили, что очаг пожара находился в здании общепита. Его навес, как и обшивка соседнего здания, в котором спали мигранты, был изготовлен из легковоспламеняющегося сайдинга. Он выгорел полностью, а огонь перекинулся на другие предметы. Само возгорание, предположительно, случилось из-за неправильного обращения с мангалом.

Владелец компании "РЖД" уже прибыл на место происшествия. Ему сообщили, что о пожаре стало известно в 5:40. Через восемь минут бригада экстренной службы уже начала его ликвидировать.