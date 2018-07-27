Пассажиры в Крыму недовольны транспортом

271 пассажир за второй квартал 2018 года пожаловался на транспорт в Крыму.

Что же не устраивает жителей? Основная причина для жалобы – плохое состояние автобусов. Также пассажиры пишут заявления о том, что многие водители являются некомпетентными в своей работе. К слову, людей также возмущает текущая транспортная развязка возле аэропорта «Симферополь».

Известно, что уже примерно 14 работников местных автостанций были наказаны путем штрафования.

Однако не только в Крыму подобная ситуация с транспортом. Недавно инспекторы проверили ситуацию во Владивостоке. Выводы были неутешительные. Многие перевозчики спокойно выпускают на маршрут автобусы, которые пребывают в неисправном состоянии. Также сотрудники правоохранительных органов нашли перевозчиков, у которых нет страхового полиса для пассажиров, что противоречит закону.