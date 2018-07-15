В Германии людей эвакуировали из-за чашки

В Баварии пассажиров поезда, следовавшего по маршруту Вюрцбург-Франкфурт-на-Майне, эвакурировали из-за чашки Петри.

Подозрительный предмет вчера был обнаружен в немецком поезде. Сообщается, что после сообщения пассажиров о находке поезд был экстренно остановлен в городе Ашаффенбург. Сотрудники полиции организовали и провели эвакуацию всех, находившихся в транспортном средстве пассажиров.

Как рассказывают местные СМИ, в поезде был обнаружен контейнер с неизвестным веществом. В настоящее время емкость уже доставлена в лабораторию для изучения и определения наличия или отсутствия опасности.

На место остановки поезда прибыли представители правоохранительных органов, пожарные и иные спецслужбы. Отмечается, что были сделаны необходимые замеры, взяты пробы воздуха в вагонах. Это было необходимо для выявления в поезде веществ, которые могут быть опасны для пассажиров. По предварительным данным, все эвакуированные чувствуют себя хорошо, на ухудшения состояния здоровья жалобы не поступали.

Вагон, где была найдена чашка, отцепили от основного состава. Пассажиры вернулись на свои места, а поезд продолжил движение по заданному маршруту.

В последнее время ввиду повышенного беспокойства участились случаи нахождения подозрительных предметов. Напомним, на прошлой неделе в США было оцеплено здание Trump Tower. Из-за подозрительных сумок вещами. Оказалось, что это обычные предметы, не представляющие угрозу. Внутри находились мобильные телефоны. Оцепление и перекрытие улицы было снято почти сразу.