В Иркутске пьяный мужчина начал стрелять по людям из окна своей квартиры

Сегодня, 09:34 \\ Происшествия

Отмечается, что стрелка уже задержали сотрудники полиции, они выясняют мотивы его поступка, а также все обстоятельства произошедшего. О жертвах или пострадавших ничего не сообщается.

 Как стало известно, в понедельник, 30 июля, примерно в 12:00 по местному времени жители микрорайона Зеленый в Иркутске стали сообщать о том, что некий мужчина открыл стрельбу по людям прямо из окна своей квартиры. В соцсетях они писали, что злоумышленник успел уже попасть в несколько автомобилей, потому жильцов Зеленого просили оставаться дома для своей же безопасности. О жертвах или пострадавших среди людей ничего не сообщалось.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции и СОБР, которые вычислили стрелка и задержали его. По предварительным данным, мужчина был пьян, о мотивах его действий ничего неизвестно. В настоящий момент правоохранители допрашивают стрелка, ведется расследование.

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Автор - Наталья Черная
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