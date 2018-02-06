В Сочи потушили пожар в доме, где сгорели восемь человек и еще трое пострадали

Сегодня, 09:13 \\ Происшествия

Огонь разбушевался в частном доме у моря на площади 300 квадратных метров. Среди пострадавших оказался один ребенок, его забрали в больницу с сильными ожогами.

 Сотрудники Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю сообщают о случае возгорания в одном из частных домов в Сочи, который, скорее всего, использовался в качестве гостиницы. Согласно информации. которую они распространяют, в нем сгорели восемь человек и еще трое пострадали, пытаясь бороться за жизнь. Двое из них госпитализированы с серьезными ожогами, а еще один получил травмы, когда прыгал на землю со второго этажа.

В экстренных службах утверждают, что пожар в доме, где погибли и пострадали люди, полностью ликвидирован. На данный момент спасатели продолжают разбирать завалы, а полиция разбирается в причинах произошедшего. Пока ни одна из версий не была озвучена. Владелец гостиницы так и не найден.

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Автор - Александра Ровер
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