В Сочи потушили пожар в доме, где сгорели восемь человек и еще трое пострадали

Огонь разбушевался в частном доме у моря на площади 300 квадратных метров. Среди пострадавших оказался один ребенок, его забрали в больницу с сильными ожогами.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю сообщают о случае возгорания в одном из частных домов в Сочи, который, скорее всего, использовался в качестве гостиницы. Согласно информации. которую они распространяют, в нем сгорели восемь человек и еще трое пострадали, пытаясь бороться за жизнь. Двое из них госпитализированы с серьезными ожогами, а еще один получил травмы, когда прыгал на землю со второго этажа.

В экстренных службах утверждают, что пожар в доме, где погибли и пострадали люди, полностью ликвидирован. На данный момент спасатели продолжают разбирать завалы, а полиция разбирается в причинах произошедшего. Пока ни одна из версий не была озвучена. Владелец гостиницы так и не найден.