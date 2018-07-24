В крупном ДТП в Китае погибло 5 человек

Сегодня, 08:56 \\ Происшествия

Представители местной полиции заявляют, как минимум о пяти жертвах автомобильной аварии в Пекине.

 нцидент произошел сегодня ночью в 22:00 по московскому времени на северном участке пятого транспортного кольца в районе Чаоян. Участниками ДТП стали микроавтобус и транспортных средств, используемых для проведения дорожных работ. По предварительной информации, автомобиль, ремонтирующий дорогу, припарковался на аварийной полосе для проведения необходимых работ. Однако осуществить их ему так и не удалось. Через некоторое время в машину на скорости въехал микроавтобус. Помимо погибших на месте пятерых человек, еще один получил серьезные повреждения и был госпитализирован в китайскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Пока неизвестно, по чьей вине произошло столкновение транспортных средств. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Все обстоятельства, детали и причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не увидео предупредительных знаков о проведении ремонтных работ.

Аварии с участием микроавтобусов происходят довольно часто. Ранее сообщалось, что в Забайкалье произошло крупное столкновение маршрутного такси и иномарки. В результате аварии пятеро человек погибли на месте. Еще двое были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

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Автор - Евгения Чернобаб
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